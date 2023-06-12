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В США предложили добавить к СБ ООН еще шесть стран без права вето

WP: администрация Байдена предлагает добавить к Совбезу ООН еще шесть стран без права вето

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Mike Segar/Reuters

Администрация президента США Джо Байдена предложила добавить еще шесть постоянных мест в Совете безопасности Организации Объединенных наций без предоставления этим странам права вето. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Как пишет автор статьи, инициатива направлена на эффективное решение вооруженных конфликтов наподобие того, что на Украине.

По данным газеты, постоянный представитель Соединенных штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд уже проводит консультации с дипломатами из 193 государств — членов организации по поводу расширения состава участников.

Ранее издание Politico со ссылкой американских чиновников сообщало, что американские власти планируют добиться от ООН принятия мер против РФ, в том числе принятия резолюции по Украине, минуя Совбез ООН.

Данная резолюция Вашингтона включает в себя призыв к Москве вывести свою войска из зоны проведения спецоперации, в том числе на территории Украины.

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