Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Берлускони

Президент России Владимир Путин направил письмо с соболезнованиями президенту Италии Серджо Маттарелле в связи с кончиной бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.

«Уважаемый господин Президент, примите самые глубокие соболезнования в связи с кончиной выдающегося итальянского политика Сильвио Берлускони», — написал российские лидер.

Глава РФ назвал Берлускони замечательным человеком, истинным патриотом Италии, который превыше всего ставил интересы своей страны.

Путин подчеркнул, что в Российской Федерации Берлускони будут помнить как последовательного и принципиального сторонника укрепления дружественных отношений между Москвой и Римом.

Также российский президент добавил, что для него лично Берлускони был «дорогим человеком, настоящим другом». Путин отметил, что всегда восхищался мудростью итальянского политика, способностью принимать взвешенные и дальновидные решения в очень трудных ситуациях.

«В ходе каждой из наших встреч я буквально заряжался его невероятной жизненной энергией, оптимизмом и чувством юмора. Его уход из жизни – невосполнимая потеря и большое горе», — написал Путин.

Глава РФ попросил передать его слова сочувствия и поддержки родным и близким Сильвио Берлускони.

Ветеран итальянской политики, основатель и бессменный лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони скончался в возрасте 86 лет в родном Милане. Он четырежды возглавлял правительство Италии в период с 1994 по 2011 годы, являясь рекордсменом по времени пребывания на посту премьер-министра. Политик страдал от хронического миеломоноцитарного лейкоза, у него развилась легочная инфекция. 9 июня Берлускони в очередной раз госпитализировали. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».