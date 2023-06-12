В Кремле объяснили, почему Путин при вручении госнаград не дарил женщинам цветы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что церемония вручения государственных наград в Кремле проходит в традиционном режиме. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, президент России Владимир Путин прикалывает знаки отличия лауреатам госпремий.

Песков добавил, что женщины также получили от президента цветы, но вручение букетов осталось за кадром.

«С цветами. Просто их дают в другом зале», — пояснил Песков.

Ранее Путин поздравил россиян с Днем России. Глава государства в ходе выступления на церемонии вручения госнаград назвал этот праздник символом неразрывности многовековой истории, величия и славы Отечества.

По его словам, День России утверждает единство многонационального народа страны, его преданность родине.

Путин заявил, что предки завещали современным россиянам чувство патриотизма и ответственности за свою страну.