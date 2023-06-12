Бывший премьер-министр Сильвио Берлускони был «великим борцом». Об этом сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя смерть итальянского политика и медиамагната у себя в Twitter.

Орбан выразил соболезнования в связи со смертью Берлускони. «Ушел великий боец. Покойся с миром, друг мой», — написал венгерский премьер.

Орбан и Берлускони поддерживали дружбу в течение многих лет. В 2018 году Орбан отмечал, что в Италии у него есть «отличный друг по фамилии Берлускони».

Экс-премьер Италии, сенатор, медиамагнат Сильвио Берлускони скончался в возрасте 86 лет в госпитале в Милане. Перед смертью бывшего итальянского премьера Сильвио Берлускони госпитализировали из-за хронического миеломоноцитарного лейкоза.

Итальянская газета La Repubblica назвала смерть бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони концом целой эпохи. Издание отмечает, что трудно представить Италию без Сильвио Берлускони.