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Стало известно, когда лидеры стран Африки смогут посетить Украину и Россию

Лидеры африканских стран могут посетить Украину и Россию на этой неделе

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Максим Гучек/БелТА/РИА «Новости»

Лидеры африканских стран могут посетить Украину и Россию на этой неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По информации агентства, они планируют обсудить вопросы мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

«Африканские лидеры могут совершить поездку уже на текущей неделе. Сначала Украина, потом Россия», — поделился источник агентства.

Он добавил, что в России они, скорее всего, окажутся уже после Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее посол РФ в Вене Дмитрий Любинский заявлял, что Россия готова рассмотреть нейтральные и конструктивные предложения возможных посредников для переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Посол подчеркнул, что Россия ценит усилия Турции в этом отношении и в пример привел зерновую сделку, а также отметил мирные инициативы африканских стран и Ватикана.

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине специальную военную операцию. Решение о ее начале принял президент РФ Владимир Путин.

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