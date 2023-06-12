Помощник Медведева объяснил, почему политик опубликовал фото с флагом РФ в центре Киева

Помощник заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева Олег Осипов объяснил, почему политик, поздравляя граждан с Днем России, разместил в своем блоге фотографию с российским флагом на центральной площади Киева.

12 июня с 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. В честь этого события с 1992 года ежегодно 12 июня на государственном уровне отмечается День России.

По словам Осипова, Медведев считает, что Киев является прямой целью российской специальной военной операции.

«Это русский город, и он вернется домой. Мы не остановимся, пока не вернем его. С праздником!» — процитировал Медведева его помощник.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем России, разместив в своем блоге фотографию с триколором на центральной площади в Киеве — на Майдане Незалежности.

Экс-президент России неоднократно делал громкие заявления в отношении Украины и ее властей. Так, 7 июня он заявлял, что разочарование западных «хозяев» может стоить президенту Украине Владимиру Зеленскому жизни.