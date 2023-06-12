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СМИ сообщили о страхах США перед Россией и Китаем

Asharq Al-Awsat: США больше всего боятся столкнуться с ядерной мощью России и Китая

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AP

Журналист саудовской газеты Asharq Al-Awsat Амаль Мудалли заявил, что Вашингтон борется с двумя серьезными государствами — Россией и Китаем. Об этом сообщается в материале на сайте издания.

«По оценке Пентагона, у Китая 410 ядерных боеголовок, а к 2035 году их число вырастет до 1500. Если добавить это к 1500 ядерным боеголовкам, которые сегодня есть у России, то Америка столкнется с 3000 российскими и китайскими ядерными боеголовками», — отметил автор публикации.

По мнению Мудалли, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил о готовности Соединенных Штатов без каких либо условий вступить в диалог с Москвой о перезапуске СНВ-3.

Ранее Стокгольмский международный институт исследования проблем мира пришел к выводу, что ядерные державы расширяют свои арсеналы на фоне геополитической напряженности.

До этого координатор Белого дома по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл говорил, что отношения России и Китая вызывают беспокойство у США из-за Украины.

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