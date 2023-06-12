В МИД Китая отреагировали на данные о поставках техники ВС России

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь сообщил, что не ознакомлен с информацией о якобы поставках китайской стороной техники российским подразделениям, которые участвуют в специальной военной операции. Об этом он заявил журналистам на брифинге, передает РИА Новости.

«Не ознакомлен с так называемыми общедоступными доказательствами, о которых вы упомянули», — сказал Ван Вэньбинь, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать сообщения о якобы поставках КНР техники чеченским подразделениям.

При этом дипломат указал, что Пекин придерживается объективной и справедливой позиции по конфликту на Украине, поэтому стремится содействовать миру и переговорам. Он также подчеркнул, что ответственные СМИ должны публиковать только объективную, честную и профессиональную информацию, которая должна быть основана на фактах.

Официальный представитель МИД Китая также обратил внимание на то, что оружие на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют Соединенные Штаты, а не Китай. Он призвал Вашингтон прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других.

Ранее координатор Белого дома по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл заявлял, что США обеспокоены отношениями России и Китая.