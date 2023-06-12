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СМИ сообщили о планах Эрдогана и Байдена провести переговоры на полях саммита НАТО

Milliyet: Эрдоган и Байден могут провести переговоры на полях саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля

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Kayhan Ozer/Presidential Press Service Pool/AP

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден могут провести переговоры на полях саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом сообщает газета Milliyet со ссылкой на источники.

По данным издания, турецкий лидер проведет двусторонние встречи со многими коллегами на полях мероприятия. Ожидается, что это коснется и главы США Байдена.

СМИ также не исключает телефонных переговоров Эрдогана и Байдена в ближайшее время. Предполагается, что глава Турции захочет переговорить с американским коллегой после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, которая запланирована на 12 июня.

Также телефонные разговоры состояться между министрами иностранных дел Турции и США — Фиданом (Хаканом) и Блинкеном (Энтони).

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс на саммите в Вильнюсе планирует активизировать оказание помощи Украине.

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