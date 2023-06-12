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Дипломаты США присутствовали при предъявлении обвинений американцу Трэвису Лику

Посольство США в Москве сообщило, что дипломаты следят за делом арестованного Трэвиса Лика

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Travis Leake/VK

Представители американского посольства в Москве присутствовали при предъявлении обвинений гражданину США Трэвису Лику и следят за его делом. Об этом посольство сообщило РИА Новости.

Собеседник агентства отметил, что посольство Соединенных Штатов в России может подтвердить, что Майкла Трэвиса Лика ​​арестовали в Москве, где он сейчас содержится под стражей.

«Сотрудники посольства присутствовали при предъявлении ему обвинения 10 июня. Мы продолжим внимательно следить за этим делом», — отметили в посольстве.

В дипмиссии добавили, что Госдеп США и американские посольства и консульства за границей не имеют большего приоритета, чем безопасность американских граждан за границей».

Ранее сообщалось, что Хамовнический суд Москвы арестовал до 6 августа американца, музыканта российской группы «Лови ночь» Трэвиса Лика. Его подозревают в сбыте наркотиков. Кроме того, в суде отмечали, что Трэвис Лик ранее служил в воздушно-десантных войсках США. В России он продюсировал группы «Тараканы», Louna и «Слот».

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