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Экс-президент Додон заявил, что народ Молдавии выступает за дружбу и сотрудничество с РФ

Лидер Соцпартии Молдавии Додон высказался за стратегические отношения с Россией

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Бывший президент Молдавии поздравил россиян с Днем России и высказался за стратегические отношения двух стран. В своем Telegram-канале лидер Партии социалистов Молдавии назвал российский народ дружественным.

«По случаю праздника желаю россиянам добра и благополучия. Убежден в необходимости возвращения стратегического партнерства с Россией по всем направлениям, представляющим интерес для Молдовы», — написал он.

Додон выразил уверенность, что подавляющее большинство граждан Молдавии «всегда выступало, выступает и, уверен, будет выступать за дружбу и сотрудничество с Россией».

Политик подчеркнул, что народы Молдавии и России вместе победили фашизм.

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявлял, что выход Молдавии из соглашений Содружества независимых государств отрицательно скажется на экономике страны.

По данным опроса, более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из Содружества независимых государств (СНГ). Выход страны из СНГ поддерживают 34,9 % молдаван, а 52,6% респондентов выступают против выхода из Содружества.

В Службе внешней разведки России заявили, что средства массовой информации Молдавии находятся под строгим контролем Запада, а Кишинев дал им карт-бланш на русофобское освещение событий.

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