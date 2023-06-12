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В Италии заявили о «нотках отчаяния» в поведении Зеленского

Il Fatto Quotidiano: в заявлении Зеленского о наступлении есть нотки отчаяния и лицемерия

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President Of Ukraine/Reuters

Обозреватель итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Фабио Мини в своей статье заявил, что президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует пугающее удовольствие от конфликта с Россией.

Мини отмечает, что Зеленский применяет «жестокую риторику военной пропаганды», которой украинский лидер научился у западных стран. По мнению автора публикации, своими громкими драматичными заявлениями и обещаниями оплатить победу «слезами и кровью» президент нашел союзников на Западе, но в это же время потерял собственную армию.

«В его заявлении о предстоящем контрнаступлении чувствуются нотки отчаяния, а также циничного удовольствия и лицемерия. Он говорит, что победа неизбежна, но будет много жертв. Погибнет много мужчин и женщин, многие потеряют свой дом, семью и будущее», — отметил Мини.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявлял, что в администрации США могут использовать Владимира Зеленского, чтобы переложить на Киев ответственность за некоторые действия Вашингтона.

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