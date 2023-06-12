Слушание по делу об убийстве Абэ отменено из-за подозрительного предмета в суде

Первое предварительное слушание в окружном суде японского города Нара по делу Тэцуя Ямагами, убившего бывшего премьера Японии Синдзо Абэ в июле прошлого года, отменено их-за подозрительного предмета в здании инстанции. Об этом сообщил телеканал NHK.

По данным издания, это пакет, его отправитель неизвестен. На место прибыли специалисты по работе со взрывчатыми веществами. Сотрудников и посетителей суда эвакуировали в целях обеспечения безопасности. Слушание против Ямагами должно было состояться во второй половине дня 12 июня.

Бывший военный моряк Тэцуя Ямагами 8 июля 2022 года выстрелом в спину убил бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, выступавшего на предвыборном митинге на юго-западе острова Хонсю. Ямагами был схвачен охраной убитого политика на месте.

В ходе допросов мужчина признался, что пошел на убийство Абэ, считая, что тот связан с религиозной организацией «Церковь объединения». Мать Ямагами пожертвовала этой структуре огромное количество денег, что привело ее семью к банкротству.

Частные похороны Синдзо Абэ прошли 12 июля в одном из буддистских храмов Токио. Его тело по японской традиции было кремировано.

Ранее сообщалось, что Ямагами получает письма со словами поддержки.