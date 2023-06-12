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В Японии сочли «неприемлемой» позицию России по военным поставкам Токио Киеву

Посол Японии Кодзуки отверг позицию МИД России по поставкам Токио Киеву военной техники

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Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно сообщил, что японский посол в Москве Тоехиса Кодзуки, которого 9 июня вызвал в Министерство иностранных дел России заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко в связи с решением японской стороны о поставке военной техники Украине, назвал позицию российской стороны по этому вопросу «несправедливой и неприемлемой». Об этом Мацуно сообщил на пресс-конференции с журналистами, передает ТАСС.

По словам генсека кабмина, посол Японии отметил, что российская претензия, которая касается перекладывания ответственности на Японию, является «крайне несправедливой и абсолютно неприемлемой».

Мацуно отметил, что Япония продолжит применять против Российской Федерации жесткие санкции и одновременно с этим оказывать поддержку Украине.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявляли, что решение Токио поставить Киеву военную технику ведет японо-российские отношения в «опасный тупик» и не может остаться без последствий.

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