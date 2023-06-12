СМИ предрекли Западу «великую расплату»

Основатель Глобального института будущего Чандран Наир считает, что страны Запада, закрывающие глаза на реальность, ожидает «великая расплата». Об этом он написал в статье для The National Interest.

По мнению Наира, это «расплата» бросит вызов убеждениям и структурам, на которых держалось мировое господство Запада в течение нескольких веков, и продемонстрирует природу приписываемого западным государствам права на лидерство в глобальной иерархии.

Эксперт отметил, что к ситуации, когда Западу придется свыкнуться с многополярным миром, привели пять ключевых тенденций: пересмотр истории, переоценка мирового порядка, разоблачение миротворчества западных стран, свержение их финансовой надстройки и потеря доверия к зарубежным СМИ.

Наир высказал мнение, что коллективный Запад живет в пузыре «отрицания реальности», который он сам создал, однако необходимо уже увидеть, что мир больше не такой, каким он был после окончания «холодной войны».

Ранее сообщалось, что председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли назвал Соединенные Штаты, КНР и Российскую Федерацию сверхдержавами.