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Австралийская журналистка Панахи высмеяла поведение Байдена на военной базе

Ведущая Sky News Australia посмеялась над вновь потерявшимся на сцене президентом США

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Andrew Harnik/AP

Ведущая телеканала Sky News Australia Рита Панахи изрядно посмеялась над президентом США Джо Байденом, совершившим визит на американскую военную базу в штате Северная Каролина.

Журналистка предложила телезрителям взглянуть на человека, занимающего самый влиятельный пост в мире. «Президент десять секунд смотрит вникуда, выглядя сбитым с толку и дезориентированным», — сказала Панахи, продемонстрировав соответствующий видеофрагмент.

Она отметила, что Байден лишь слегка мог исправить неловкую ситуацию, когда попытался произнести несколько слов.

Панахи вновь обратила внимание телезрителей на очередную ложь президента США о том, что его сын Бо якобы погиб во время боевых действий в Ираке, когда на самом деле он скончался от рака. Журналистка подчеркнула, что за это год Байден уже четыре раза делал подобные лживые заявления.

По словам Панахи, после окончания своего выступления Байден вновь проявил полную растерянность, совершенно не понимая, что ему дальше делать и куда нужно идти.

В заключение журналистка призвала телезрителей спросить самих себя, достоин ли Байден занимать столь высокий пост.

Ранее президент США Джо Байден при выходе из вертолета по возвращении в Вашингтон из штата Колорадо ударился головой. До этого он упал на сцене во время поздравления выпускников Военно-воздушной академии в Колорадо.

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