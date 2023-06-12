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Кисида: Япония продолжит оказывать всестороннюю помощь Украине

Премьер Японии заявил о намерении Токио и дальше оказывать значительную помощь Киеву

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Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида на слушаниях в парламенте страны заявил, что Токио будет продолжать оказывать всестороннюю помощь Украине в разминировании, разборе завалов и восстановлении экономики, сообщает РИА Новости.

По словам Кисиды, Япония уже объявила об оказании помощи Украине и соседним с ней государствам на $7,6 млрд. Премьер подчеркнул, что для ускорения экономический помощи Киеву японское государство вместе с частными компаниями создали Совет по подготовке продвижения экономического восстановления Украины. Кисида отметил, что опыт и знания Японии будут использоваться в таких областях как разминирование, разбор завалов, восстановление жизнеобеспечения, в том числе в области энергетики, сельского хозяйства, а также в «укреплении управления демократическими процессами». Глава японского правительства сказал, что Токио будет оказывать Киеву разностороннюю помощь, в том числе, путем предоставления «снаряжения в целях обороны».

Ранее сообщалось, что Япония приняла решение расширить антироссийские санкции после саммита G7 в Хиросиме. Токио заморозит активы 78 групп и 17 физических лиц в России и запретит экспорт в 80 российских организаций, таких как исследовательские лаборатории, связанные с военными.

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