Российский дипломат низко оценил австрийский нейтралитет

Российский посол в Австрии Дмитрий Люблинский заявил, что австрийский нейтралитет деградирует, сообщает портал exxpress.

«Нейтральный статус, который на протяжении длительного времени по праву обеспечивал Вене признание в качестве площадки для диалога и «острова здравомыслия», на глазах продолжает деградировать», — заявил Люблинский.

Он добавил, что «Европейский фонд мира», в котором участвует Австрия, сделал из ЕС поставщика вооружений во все горячие точки мира — при этом никто из европейских налогоплательщиков не задается вопросом куда уходят их деньги.

Также Люблинский отметил, что не верит заявлениям о том, что идущее через Австрию оружие и боеприпасы не поставляются на Украину — при этом согласно последним опросам, 80% населения Австрии выступает за нейтралитет.

Ранее Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба похвалил Швейцарию за солидарность с Украиной, несмотря на нейтралитет.