Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский дипломат низко оценил австрийский нейтралитет

Посол в Вене Люблинский считает, что австрийский нейтралитет деградирует

close
100%
Depositphotos

Российский посол в Австрии Дмитрий Люблинский заявил, что австрийский нейтралитет деградирует, сообщает портал exxpress.

«Нейтральный статус, который на протяжении длительного времени по праву обеспечивал Вене признание в качестве площадки для диалога и «острова здравомыслия», на глазах продолжает деградировать», — заявил Люблинский.

Он добавил, что «Европейский фонд мира», в котором участвует Австрия, сделал из ЕС поставщика вооружений во все горячие точки мира — при этом никто из европейских налогоплательщиков не задается вопросом куда уходят их деньги.

Также Люблинский отметил, что не верит заявлениям о том, что идущее через Австрию оружие и боеприпасы не поставляются на Украину — при этом согласно последним опросам, 80% населения Австрии выступает за нейтралитет.

Ранее Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба похвалил Швейцарию за солидарность с Украиной, несмотря на нейтралитет.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях