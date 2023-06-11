Адвокат Трампа сообщила, что экс-президент не пойдет на сделку со следствием

Кандидат в президенты США и бывший глава страны Дональд Трамп не собирается заключать сделку со следствием, поскольку не считает себя виновным в рамках дела о секретных документах. Такое заявление сделала адвокат политика Алина Хабба в эфире Fox News Sunday.

Юрист подчеркнула, что подобные сделки фактически являются признанием вины. Трамп «не сделал ничего плохого», поэтому ожидать от него такого шага не стоит.

Хабба также назвала неправильным рейд ФБР на поместье экс-президента. При этом система правосудия демонстрирует совсем другой подход к действующему лидеру Штатов Джо Байдену, в доме которого тоже нашли секретные материалы.

«…К семье Байдена относятся совершенно иначе, чем к семье Трампа», – цитирует адвоката Общественная служба новостей.

Несколько дней назад Трампу и его помощнику Уолту Науте предъявили обвинения по 38 пунктам в деле о ненадлежащем хранении секретных документов. Им грозят десятки лет тюрьмы. По данным следствия, Трамп работал с этими материалами после того, как покинул Белый дом.

Сам политик утверждает, что имел право забрать документы и что расследование ведется против него по политическим мотивам.