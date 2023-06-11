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Российский дипломат заявил о готовности РФ изучить предложения посредников по Украине

Посол Любинский: РФ готова рассмотреть предложения посредников для переговоров по Украине

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Depositphotos

Россия готова рассмотреть нейтральные и конструктивные предложения возможных посредников для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский в интервью австрийскому порталу Exxpress.

«Вопрос о посредниках очень важен, но, с моей точки зрения, не является решающим. Разумеется, мы готовы рассматривать все честные, серьезные, нейтральные, хорошо продуманные и конструктивные предложения возможных посредников», — сказал Любинский и отметил, что много подобных идей есть в предложениях Китая.

Посол также подчеркнул, что Россия ценит усилия Турции в этом отношении и в пример привел зерновую сделку. Кроме того, он отметил мирные инициативы африканских стран и Ватикана.

По его мнению, мирный процесс мог бы стать важной составляющей и «даже звездным часом формирующегося нового многополярного миропорядка».

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин положительно оценил инициативу лидеров ряда африканских стран, которые собираются посетить Украину и Россию с целью способствовать прекращению конфликта.

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