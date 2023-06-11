Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Первая леди Украины едет в Израиль

The Times of Israel: супруга президента Украины Елена Зеленская посетит Израиль

close
100%
POOL/Reuters

Первая леди Украины Елена Зеленская собирается приехать в Израиль в середине июня, пишет The Times of Israel со ссылкой на источники. По информации газеты, в рамках визита она, в частности, встретится с израильским президентом Ицхаком Герцогом.

Как отмечается, о предстоящей поездке Зеленской заявили ряд дипломатических источников. По их словам, визит первой леди Украины состоится в начале следующей недели. Однако украинское посольство в Тель-Авиве пока не подтверждает эту информацию.

При этом сам визит Зеленской, как ожидается, будет связан с помощью Украине, в том числе реабилитации украинских солдат в Израиле. The Times of Israel подчеркивает, что супруга украинского лидера Владимира Зеленского может встретиться с военными, которые прибывают на лечении в еврейском государстве.

Ранее сообщалось, что Елена Зеленская приехала в Сеул и попросила у властей Южной Кореи системы ПВО для Украины.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях