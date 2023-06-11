Первая леди Украины едет в Израиль

Первая леди Украины Елена Зеленская собирается приехать в Израиль в середине июня, пишет The Times of Israel со ссылкой на источники. По информации газеты, в рамках визита она, в частности, встретится с израильским президентом Ицхаком Герцогом.

Как отмечается, о предстоящей поездке Зеленской заявили ряд дипломатических источников. По их словам, визит первой леди Украины состоится в начале следующей недели. Однако украинское посольство в Тель-Авиве пока не подтверждает эту информацию.

При этом сам визит Зеленской, как ожидается, будет связан с помощью Украине, в том числе реабилитации украинских солдат в Израиле. The Times of Israel подчеркивает, что супруга украинского лидера Владимира Зеленского может встретиться с военными, которые прибывают на лечении в еврейском государстве.

Ранее сообщалось, что Елена Зеленская приехала в Сеул и попросила у властей Южной Кореи системы ПВО для Украины.