В Швеции подозревают Россию в создании помех на пути страны в НАТО

Россия якобы создает различные препятствия на пути вступления Швеции в Североатлантический альянс, считает глава шведской службы военной разведки и безопасности Томас Нильссон, передает SVT. По его словам, речь идет о «российских гибридных операциях» против королевства.

«Мы видели разные примеры, которые мы интерпретируем как действия, исходящие от России как государственного актора. Что-то она делает сама, что-то через представителей», — утверждает Нильссон.

Как указал глава шведской разведки, российская сторона якобы пытается влиять на общественное мнение в Швеции и принятие некоторых решений, в том числе связанных с вопросом вступления страны в НАТО. При этом каких-то конкретных примеров «вмешательства России» он так и не привел.

Ранее СМИ сообщали, что Анкара может уже 12 июня оценить прогресс Швеции в выполнении условий Турции, необходимых для поддержки заявки королевства на вступления в НАТО.