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Шольца раскритиковали за шутку о беженцах

Bild: политики и общественные деятели ФРГ осудили Шольца за шутку про беженцев

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Lisi Niesner/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц подвергся резкой критике за шутку о беженцах, пишет газета Bild am Sonntag.

На конгрессе Евангелической церкви Германии в Нюрнберге глава правительства ФРГ говорил о большом числе мигрантов, которые уже несколько месяцев прибывают в страну.

«Я уже пошутил в Европейском совете: у Германии должен быть большой пляж на Средиземном море. Фактически в ФРГ приезжает больше беженцев, прибывших в Европу через Средиземное море, чем в отдельные страны, граничащие со Средиземным морем», — сказал канцлер.

По данным издания, шутку тепло встретили в зале, но позже ее осудили политики и общественные деятели.

Так, неправительственная организация Sea Watch, которая спасает мигрантов в Средиземноморье, осудила высказывание. В заявлении организации говорится, что текущем году в Средиземном море погибло более 1 150 человек, и политику, управляющему страной, не стоило шутить на этот счет.

Представитель входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии ФРГ Лилли Блаудсун указала, что как социал-демократ канцлер никогда не должен так говорить о людях.

Член парламента Германии от оппозицоинного Христианско-демократического союза Матиас Хауэр заявил, что канцлер не должен смеяться над страданиями людей.

Ранее Tagesschau со ссылкой на проект решения немецкого правительства писала, что власти Германии не планируют выделять федеральным землям новые средства на беженцев.

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