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Итальянский политик заявил, что Зеленский не должен один определять условия мира

Экс-премьер Италии Конте: Зеленский не может один решать, как урегулировать конфликт

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Francois Lenoir/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не может сам решать, когда на каких условиях садиться за стол переговоров. Такое мнение выразил лидер оппозиционного общественно-политического «Движения 5 звезд» (Д5З), бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время выступления на мероприятии в Мандурии, прямую трансляцию вел новостной телеканал RaiNews24, передает РИА Новости.

«Зеленский не может быть тем, кто имеет исключительное право… решать, как и когда садиться за стол переговоров и на каких условиях», — считает Конте.

По его мнению, поскольку Италия косвенно или вскоре непосредственно может быть вовлечена в конфликт, она имеет право быть участником мирных переговоров.

Лидер движения считает, что политика Запада по постоянной военной помощи Украине, вместо стремления задействовать дипломатические средства для достижения мира, является ошибочной.

Политик также назвал позицию союзников Украины, которые считают неуместными переговоры о мире в данный момент, «стратегической ошибкой», ведущей к эскалации и возможному применению ядерного оружия.

Ранее экс-премьер Италии Конте раскритиковал политику правительства по военной поддержке Украины.

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