Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Адвокат Трампа исключила возможность сделки политика со следствием

Адвокат Трампа Хабба заявила, что экс-президент США не пойдет на сделку со следствием

close
100%
Andrew Kelly/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп не считает себя виновным после предъявления ему федеральных обвинений по делу о секретных документах, заявила адвокат политика Алина Хабба, передает The Hill. По ее словам, именно поэтому не стоит ждать какого-либо соглашения между ее клиентом и следствием.

«Это [сделка со следствием] признание вины. Он никогда не признал бы себя виновным, потому что не было ничего плохого <…> единственное, что было неправильно, — это рейд [ФБР] на его дом», — отметила Хабба.

Как указала адвокат Трампа, происходящее вокруг экс-президента США показывает разный подход со стороны системы правосудия к нему и семье действующего лидера государства Джо Байдена, дома у которого тоже нашли секретные материалы. Она подчеркнула, что ее клиент обладает достаточно сильной юридической защитой и не собирается о чем-то договариваться с правоохранителями.

Ранее Трамп заявил, что продолжит президентскую кампанию, несмотря на предъявленные ему обвинения.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях