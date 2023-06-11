Адвокат Трампа исключила возможность сделки политика со следствием

Бывший президент США Дональд Трамп не считает себя виновным после предъявления ему федеральных обвинений по делу о секретных документах, заявила адвокат политика Алина Хабба, передает The Hill. По ее словам, именно поэтому не стоит ждать какого-либо соглашения между ее клиентом и следствием.

«Это [сделка со следствием] признание вины. Он никогда не признал бы себя виновным, потому что не было ничего плохого <…> единственное, что было неправильно, — это рейд [ФБР] на его дом», — отметила Хабба.

Как указала адвокат Трампа, происходящее вокруг экс-президента США показывает разный подход со стороны системы правосудия к нему и семье действующего лидера государства Джо Байдена, дома у которого тоже нашли секретные материалы. Она подчеркнула, что ее клиент обладает достаточно сильной юридической защитой и не собирается о чем-то договариваться с правоохранителями.

Ранее Трамп заявил, что продолжит президентскую кампанию, несмотря на предъявленные ему обвинения.