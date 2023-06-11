Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Песков заявил о сдерживании России США и Британией

Песков назвал линию на сдерживание России абсолютной константой для США и Британии

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал линию на сдерживание России абсолютной константой для США и Британии. Об этом он сообщил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

По его мнению, США и Великобритания не одно десятилетие предпринимают попытки сдерживать РФ.

«Это продолжается не одно десятилетие, поэтому в условиях этих попыток мы живем уже достаточно долго», — сказал он.

Ранее Песков упрекнул Запад в попытке закамуфлировать нежелание прислушиваться к озабоченностям Москвы обвинениями в ее адрес. Об этом он сказал журналисту Павлу Зарубину.

Представитель отметил, что со стороны Соединенных Штатов и стран Европы часто звучат обвинения в адрес Российской Федерации в какой-то агрессивности и прочее.

По мнению Пескова, это напрямую свидетельствует о том, что западные государства вовсе не собираются учитывать озабоченности российской стороны, поэтому приходится всего добиваться самим.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях