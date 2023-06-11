В Совфеде РФ заявили, что на Западе только Илон Маск задается ключевым вопросом

Сенатор РФ Алексей Пушков заявил в своем Telegram-канале, что у США нет ответа на вопрос, чем закончится постоянная военная помощь Украине со стороны Вашингтона.

Как отметил сенатор, указ президента США Джо Байдена о выделении Украине нового пакета военной помощи ранее прокомментировал американский бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск, который «задал справедливый вопрос: «Чем это кончится?»

«Ответа у администрации Байдена на этот вопрос нет. Ответ на этот вопрос находится за пределами мыслительного горизонта администрации США. Она несется вскачь по пути войны, как зашоренная лошадь, видя перед собой геополитический мираж в виде поражения России, и, похоже, не хочет воспринимать какие-либо другие сценарии», — пишет он.

По его словам, американское руководство попутно «воюет» с экс-президентом США Дональдом Трампом и занимается другими вещами, делая вид, что все для США складывается нормально и жизнь идет своим чередом.

Пушков считает, что все это иллюзия, и на Западе только один Маск «способен мыслить рационально» и задается ключевым вопросом об окончании конфликта.

9 июня Пентагон сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $2,1 млрд.