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В Совфеде обвинили Зеленского в захвате власти на Украине

Сенатор Ковитиди заявила, что власти Украины привели конфликт в Донбассе к войне НАТО с РФ

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским никогда не думали о народе республики, считает член конституционного комитета Совфеда Ольга Ковитиди, передает РИА Новости. По ее словам, они обманным путем возглавили государство и лишь усилили беды страны.

«Обманув людей и захватив власть обещаниями о достижении мира и прекращении войны на Донбассе, Зеленский привел конфликт к состоянию войны НАТО с Россией <…> Подорвав дамбу Каховской ГЭС, Зеленский по свойственной ему тактике не думал о людях, которых он решил затопить вместе с домашними животными и домами. Зеленский руководствовался банальным желанием вынудить Россию подтянуть дополнительные резервы и укрепить оборону на данном участке», — пояснила Ковитиди.

Как указала сенатор, украинское руководство пошло на эти шаги, не считаясь с последствиями. Она также добавила, что народ Украины желает мира и уже не поддерживает действия Зеленского.

Ранее секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что США ведут необъявленную войну против России. По его словам, Вашингтон использует НАТО, Евросоюз и Украину.

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