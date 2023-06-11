Власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским никогда не думали о народе республики, считает член конституционного комитета Совфеда Ольга Ковитиди, передает РИА Новости. По ее словам, они обманным путем возглавили государство и лишь усилили беды страны.

«Обманув людей и захватив власть обещаниями о достижении мира и прекращении войны на Донбассе, Зеленский привел конфликт к состоянию войны НАТО с Россией <…> Подорвав дамбу Каховской ГЭС, Зеленский по свойственной ему тактике не думал о людях, которых он решил затопить вместе с домашними животными и домами. Зеленский руководствовался банальным желанием вынудить Россию подтянуть дополнительные резервы и укрепить оборону на данном участке», — пояснила Ковитиди.

Как указала сенатор, украинское руководство пошло на эти шаги, не считаясь с последствиями. Она также добавила, что народ Украины желает мира и уже не поддерживает действия Зеленского.

Ранее секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что США ведут необъявленную войну против России. По его словам, Вашингтон использует НАТО, Евросоюз и Украину.