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СМИ посчитали отставку Джонсона шагом в пользу британской оппозиции

Euractiv: уход Бориса Джонсона из парламента ударил по правящей партии Великобритании

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(Hollie Adams/Pool via AP

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, внезапно решивший сложить с себя полномочия депутата, возродил старые разногласия внутри правящей Консервативной партии, пишет Euractiv. По информации портала, данное событие позитивно восприняли в оппозиционной Лейбористской партии в преддверии парламентских выборов, которые должны пройти уже в 2024 году.

Как отмечается, консерваторам теперь предстоят перевыборы в трех дополнительных избирательных округах, так как вместе с Джонсоном свои мандаты сложили его союзники в лице Надин Доррис и Найджела Адамса. В то же время партия испытывает серьезные проблемы с общественной поддержкой, по последним опросам, лейбористы опережают Консервативную партию на 16%.

Euractiv указывает, что на фоне предстоящих дополнительных выборов в правящей партии вновь начались споры между соратниками Джонсона и теми, кто поддерживает действующего премьера Великобритании Риши Сунака. При этом портал подчеркивает, что решение об уходе из парламента может стать завершением политической карьеры бывшего главы британского кабмина.

Ранее сообщалось, что бывший пресс-секретарь Джонсона Уилл Уолден назвал его уход из парламента «очень трамповским».

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