СМИ узнали о планах Путина на День России

Президент России Владимир Путин 12 июня, в День России, вручит государственные премии и золотые медали Героев Труда в Кремле. Об этом сообщил телеканал «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Кроме того, глава российского государства на предстоящей неделе планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Ранее Кремль сообщал о том, что Владимир Путин в День России по традиции вручит государственные премии за 2022 год.

До этого сообщалось, что Владимир Путин подписал указ о награждении президента Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорада Додика орденом Александра Невского. В документе говорилось, что политика наградили этим орденом «за большой вклад в развитие сотрудничества Российской Федерации и Боснии и Герцеговины, укрепление партнерства с Республикой Сербской».

Кроме того, медалью Пушкина был награжден директор компании «Лада ауто» (Босния и Герцеговина) Желько Чейич.