Глава МИД Италии сказал, когда будет решен вопрос о вступлении Украины в НАТО

Министр иностранных дел Италии Антони Таяни заявил, что вопрос членства Украины в НАТО будет решаться лишь после окончания вооруженного конфликта на территории страны. Свое мнение он высказал в интервью La Repubblica.

«Мы идем к постоянному совету НАТО — Украина. Это важный шаг, поскольку он вовлекает Киев в международные решения», — также заявил Таяни.

По его словам, на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе, который пройдет в июле текущего года будет определен «путь присоединения Украины» к блоку.

Ранее заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ заявил, что члены НАТО не достигли консенсуса насчет вступления Украины в блок. Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский понимает, что во время продолжающегося конфликта, тема присоединения Украины к НАТО «должна быть отложена».

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что 20 стран НАТО поддержали на бумаге членство Украины в альянсе.

10 июня председатель украинской политической партии «Европейская солидарность» и бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает от Германии, что она возьмет на себя ведущую роль в европейской и евро-атлантической интеграции Украины.