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Иран обвинил Запад в создании помех для ядерной программы страны

Верховный лидер Ирана Хаменеи заявил, что Запад не помешает Тегерану создать ядерное оружие

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Office of the Iranian Supreme Leader via AP

Западные страны пытаются создать помехи для Ирана по пути развития атомной программы республики, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передает IRNA. По его словам, эта отрасль является ключом к значительному прогрессу страны.

«Враги [в лице западных держав] на протяжении 20 лет создавали препятствия на пути развития нашей атомной промышленности, прикрываясь разговорами о ядерном оружии <...>. Они знают, что мы руководствуемся исламской доктриной и не стремимся к разработке ядерного оружия. Но если бы это было не так, они не смогли бы нас остановить», — отметил Хаменеи.

Как указал верховный лидер Ирана, западные государства сами прекрасно осознают нежелание Тегерана двигаться по пути создания ядерного оружия. Он также добавил, что, в частности, это уже признавала американская разведка.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон признает право Израиля на «свободу действий» в случае, если Иран попытается завладеть ядерным оружием.

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