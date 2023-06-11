Зеленский ввел санкции против судей Конституционного суда РФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина и ряда судей. Документ опубликован на сайте Офиса украинского лидера.

Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении ограничений в отношении 178 граждан России и Украины, в их числе указаны судьи Конституционного суда.

Ограничения вводятся сроком на пять лет. Все имеющиеся у попавших в список активы будут заблокированы, с ними запрещено осуществлять торговые операции, выводить капиталы за пределы Украины, участвовать в приватизации имущества и прочее.

В мае Зеленский ввел санкции против 51 физлица и 220 юрлиц, связанных с Россией и Белоруссией. В новом санкционном списке оказались «Мобильные телесистемы» (МТС), «РЖД логистика» и «РЖДстрой», Минский автомобильный завод и другие предприятия.

До этого украинский президент ввел ограничения против 13 физических и 28 юридических лиц, связанных с предприятием украинского олигарха Рината Ахметова «Запорожсталь».