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Песков ответил на вопрос о переговорах с Украиной

Песков заявил об отсутствии «хотя бы хлипкого фундамента» для переговоров с Украиной

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет «хотя бы хлипкого фундамента», чтобы вести переговоры с Украиной. Об этом он сообщил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

По его словам, в Кремле видят нежелание Украины вести переговоры.

«Мы видим: нежелание режима, неготовность, непозволенность режиму со стороны хозяев [вести переговоры], можно так сказать, без каких-то дипломатических экивоков», — сказал он.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев мог бы вернуться в переговорный процесс с Москвой, однако для этого необходимо, чтобы РФ изменила заявленные цели спецоперации.

По мнению министра, «денацификация» и «демилитаризация», утвержденные Кремлем как цели СВО, предполагают уничтожение украинской нации. Резников добавил, что Украина может жить «нормально, по-добрососедски со всеми соседями».

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