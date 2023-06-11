Песков объяснил, почему Украина не ведет переговоров с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры с Украиной не могут произойти из-за того, что Киеву не позволяют их его «хозяева». Об этом он рассказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Также Песков заявил, что сейчас нет «хотя бы хлипкого фундамента», чтобы вести переговоры с Украиной.

Как добавил Песков, указывает на отсутствие желания Киева вести переговоры с Москвой неготовность, непозволенность руководству Украины вести переговоры без «дипломатических экивоков» и разрешения со стороны стран, помогающих Украине финансированием.

Накануне представитель Кремля упрекнул Запад в попытке закамуфлировать нежелание прислушиваться к озабоченностям Москвы обвинениями в ее адрес. Также Песков заявлял, что РФ должна довести специальную военную операцию на Украине до конца, альтернативы этому нет.