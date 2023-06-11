В Кремле рассказали, есть ли вероятность проведения переговоров Москвы с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент отсутствует «хотя бы хлипкий фундамент» для ведения переговоров с украинскими властями. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста канала «Россия 1» Павла Зарубина.

«Сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет. Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог», — подчеркнул представитель Кремля.

Как добавил Песков, указывает на отсутствие желания Киева вести переговоры с Москвой неготовность, непозволенность руководству Украины вести переговоры без «дипломатических экивоков» и разрешения со стороны стран, помогающих Украине финансированием.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ сообщали, что переговоры между Россией и Украиной зависят от готовности Киева обсуждать новые реалии. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Россия никогда не блокировала проведение переговоров с Украиной.