Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали, есть ли вероятность проведения переговоров Москвы с Украиной

Песков заявил, что у РФ нет «хотя бы хлипкого фундамента» для переговоров с Украиной

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент отсутствует «хотя бы хлипкий фундамент» для ведения переговоров с украинскими властями. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста канала «Россия 1» Павла Зарубина.

«Сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет. Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог», — подчеркнул представитель Кремля.

Как добавил Песков, указывает на отсутствие желания Киева вести переговоры с Москвой неготовность, непозволенность руководству Украины вести переговоры без «дипломатических экивоков» и разрешения со стороны стран, помогающих Украине финансированием.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ сообщали, что переговоры между Россией и Украиной зависят от готовности Киева обсуждать новые реалии. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Россия никогда не блокировала проведение переговоров с Украиной.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях