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Польша ответила на обвинения в использовании страны как базы в атаках на «Северные потоки»

В правительстве Польши отвергли данные о причастности страны к подрыву «Северных потоков»

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Swedish Coast Guard/AP

Польша не причастна ко взрывам на газопроводах «Северный поток», заявил в Twitter пресс-секретарь министра-координатора спецслужб страны Станислав Жарин.

«Связывание Польши с этими событиями необоснованно», — подчеркнул он.

При этом Жарин отметил, что гипотеза о том, что взрыв могла осуществить Россия, «остается в силе».

Ранее газета The Wall Street Journal написала, что немецкие следователи изучают доказательства того, что Польшу использовали в качестве оперативной базы для атак на «Северных потоках». По информации издания, данные расследования указывают, что Польша была центром логистики и финансирования атак в сентябре прошлого года.

Представитель нацбезопасности Польши не стал отрицать, что в прозошедшем может быть замешана польская компания. Между тем официальные лица Германии заявили об отсутствии доказательств причастности польского правительства к терактам на газопроводах.

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