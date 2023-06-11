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Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Зеленский получил неприятную новость из Запорожской области

Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Зеленскому сообщили неприятную новость о потерях ВСУ

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Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Украинская армия понесла большие потери при попытках наступления в Запорожской области, заявил журналист и бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен в своей колонке на Substack.

Автор пишет, что Зеленский, посетив подконтрольную Киеву территорию Херсонской области 8 июня, «получил новость, которую не хотел слышать» – о том, что «украинское наступление идет не слишком удачно» и Вооруженные силы Украины «несут большие потери» при попытках наступления в Запорожье.

Брайен сообщил, что российские войска подбили много танков ВСУ, в том числе поставленные французами AMX-10 и переданные Германией Leopard. Кроме того, заявил журналист, был уничтожен критически важный для ВСУ радар Hensoldt TRML-4D AESA, часть системы ПВО Iris-T, которая была размещена в зоне боевых действий для поддержки украинской армии. Брайен утверждает, что наступление ВСУ находится «в начальной стадии» и у Украины все еще есть «большие силы» для продолжения боевых действий, однако и у российских сил накоплены «огромные резервы».

Американский журналист полагает, что на Украине может произойти большое событие, связанное с договором о мирном соглашении с Россией из-за последних событий, однако Зеленский не может открыто просить РФ об этой «сделке», так как это разрушит его отношения с США и ослабит его позиции в стране.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ВСУ не достигли целей ни на одном участке благодаря мужеству российских солдат.

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