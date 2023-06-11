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Трамп обвинил Белый дом в политической борьбе против него

Бывший президент США Дональд Трамп сделал свои первые заявления во время публичного выступления после предъявления ему обвинений по 38 параграфам, которые в совокупности могут грозить политику лишением свободы на срок до 400 лет.

Все обвинения, которые выдвинуты против Трампа, связаны с злоупотреблением властью со стороны Белого дома, чьи хозяева не хотят видеть экс-президента в числе кандидатов на выборах 2024 года.

«Политическая борьба министерства несправедливости», - цитирует Трампа ФАН.

Ранее прокуратура США обвинила Трампа в домогательствах, изнасиловании и ненадлежащем хранении секретных документов Вашингтона в его особняке во Флориде. Всего обвинение нашло нарушения по 38 параграфам. Предположительный арест Трампа назначен на 13 июня.

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