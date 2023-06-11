Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Новый массовый протест против судебной реформы прошел в Тель-Авиве

В Тель-Авиве прошел очередной антиправительственный протест — десятки тысяч демонстрантов выступили против судебной реформы правительства, сообщает Общественная служба новостей.

Массовые протесты в стране продолжаются уже двадцать три недели, в ходе которых общество разделилось на два лагеря — на тех, кто «за» предложенную реформу, и тех, кто «против».

Критику реформы вызывает вероятная возможность ограничения полномочий Верховного суда и увеличения контроля правительство над назначениями судей.

«Для израильского народа очень важно сохранить демократию в Израиле»,— заявил один из митингующих в ходе протеста.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях