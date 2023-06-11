Госсекретарь Ватикана не исключил встречу папского посланника с Патриархом Кириллом

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил о возможной встрече папского посланника по украинскому урегулированию кардинала Маттео Дзуппи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Его слова передает ТАСС.

«Не думаю, что есть какие-то сложности, чтобы встретиться с патриархом Кириллом», — сказал Паролин.

По его мнению, встреча вполне может состояться, однако данный вопрос следует обсудить с Папой Римским Франциском, чтобы «разгадать его намерения».

Ранее кардинал Дзуппи, председатель Конференции итальянских епископов был назначен Франциском главой «мирной миссии» Ватикана. В рамках этой работы он уже побывал в Киеве, где встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также религиозными представителями.

Ранее стало известно, что Дзуппи получил согласие Кремля на приезд в Москву.

До этого Паролин заявил, что Ватикан может поддержать предложения Киева по миру главным образом в гуманитарном аспекте.