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Индия обсудила с ЮАР мирную инициативу по Украине

МИД Индии: премьер Моди обсудил с президентом ЮАР Рамафосой мирную инициативу по Украине

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Depositphotos

В МИД Индии заявили, что индийский премьер-министр Нарендра Моди в телефонном разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой обсудил мирную инициативу африканских стран по украинскому конфликту. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«Президент ЮАР Рамафоса проинформировал премьер-министра о мирной инициативе африканских лидеров. Отметив, что Индия поддерживает все инициативы, направленные на обеспечение прочного мира и стабильности на Украине», — сказано в сообщении.

По информации индийского министерства, Моди и Рамафос также поделились мнениями по ряду региональных и глобальных вопросов, включая сотрудничество в БРИКС в контексте председательства ЮАР в 2023 году.

7 июня президент России Владимир Путин и президент Южно-Африканской Республики обсудили по телефону африканскую инициативу по урегулированию ситуации на Украине. Лидеры условились, что глава российского государства в ближайшее время примет делегацию ряда глав стран Африки.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин положительно оценил инициативу лидеров ряда африканских стран, которые собираются посетить Украину и Россию с целью способствовать прекращению конфликта.

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