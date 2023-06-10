Экс-глава МИД Румынии счел действия Бухареста оскорблением России

Экс-глава МИД Румынии Адриан Северин заявил, что требование МИД страны сократить численность посольства России — «бесполезное оскорбление». Об этом он сообщил газете Cotidianul.

По его словам, это «оскорбление» в адрес государства, с которым Румыния не находится в состоянии войны. Северин отметил, что «не все, что законно, является и справедливым».

Ранее Министерство иностранных дел Румынии потребовало, чтобы страну в течение 30 дней покинули более 50 сотрудников посольства России. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

Согласно сообщению румынского МИД, по решению властей страны, Россия должна сократить число должностей в Румынии на 51. В их числе 21 дипломатическая должность и 30 должностей технико-административного персонала. Отмечается, что выбор должностей, которые будут сокращены, и людей, которые должны будут покинуть страну, будут делать власти РФ.