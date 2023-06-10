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Гладков, Турчак и Кириенко проверили боевое слаживание Белгородской самообороны

Гладков, Турчак и Кириенко приехали на место боевого слаживания Белгородской самообороны

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что он вместе с заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко и с генеральным секретарем партии «Единая Россия» Андреем Турчаком приехали на место боевого слаживания Белгородской самообороны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Выслушали доклад командира полка, командира батальона, командира роты об учебном плане, посмотрели уровень готовности», — рассказал губернатор.

Он отметил, что чиновники убедились в том, что у российских сил очень высокий уровень, позволяющий выполнять любые боевые задачи.

Ранее Гладков сообщил, что Кириенко посетил Белгородскую область. 9 июня Гладков, Кириенко, а также глава Шебекинского округа Владимир Жданов посетили город Шебекино и окрестные населенные пункты.

До этого Гладков сообщил, что несколько российских регионов к настоящему моменту уже приняли более 700 человек из Шебекинского округа. Гладков отметил, что Белгородская область получает грузы гуманитарной помощи практически из всех регионов.

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