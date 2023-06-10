Президент Гондураса Сиомара Кастро прибыла с официальным визитом в Китай

Президент Гондураса Сиомара Кастро прибыла в Шанхай в рамках первого официального визита в Китай с момента установления дипломатических отношений между государствами, которое состоялось в марте, передает ФАН.

Ожидается, что глава латиноамериканской страны проведет два дня в финансовом центре, прежде чем отправиться в Пекин, где она встретится с председателем Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпином.

Кроме того, Кастро посетит Новый банк развития, созданный участниками межгосударственного объединения БРИКС, и встретится с его председателем Дилмой Русеф.