Суд ООН разрешил 33 странам участвовать в иске Украины против РФ

Международный суд ООН в Гааге разрешил 33 странам присоединиться к иску Украины против России по конвенции о геноциде. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте суда.

Согласно тексту документа, заявления в суд представили более 30 стран, в числе которых Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Кипр, Дания, Нидерланды, Эстония, Франция, Германия, Греция, Италия, Латвия, Литва, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Испания, Швеция и Британия.

26 февраля 2022 года Украина подала в Международный суд ООН иск против России по конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

8 июня стало известно, что Международный суд ООН в Гааге утвердил присоединение Литвы к антироссийскому иску Украины, в котором РФ обвиняют в нарушении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Представитель Российской Федерации Александр Шульгин заявлял, что иск Украины к РФ в Международном суде ООН неприемлем, поскольку основывается на неправильном толковании права, противоречит здравому смыслу и основывается на ложных сведениях.

В мае глава МИД России Сергей Лавров говорил о том, что Запад открыто злоупотребляет нормами международного правосудия в отношении РФ.