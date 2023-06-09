Пушилин заявил, что не верит в мирное урегулирование на Украине на данном этапе

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил в интервью РИА Новости, что на данном этапе он не верит в возможность мирного урегулирования конфликта на Украине, считая, что предпосылок к этому нет, несмотря на посреднические усилия третьих стран.

Пушилин высказал мнение, что если с Китаем и странами Африки понятно, почему они стараются помочь урегулированию на Украине, то к Ватикану скептическое отношение учитывая то, какие заявления там делались. Чиновник считает, что в Святом престоле придерживаются неоднозначной позиции относительно происходящего в зоне СВО, точнее, поддерживают Киев.

«Поэтому я сам лично на данном этапе в мирное урегулирование не верю», — сказал врио главы ДНР.

Такую свою позицию Пушилин объяснил опытом, полученным в рамках Минских соглашений. По его словам, Киев «недоговороспособен».

Также Пушилин завил, что Запад имеет главную роль в разжигании и продолжении украинского конфликта. Политик утверждает, что это можно наблюдать по действиям западных стран, которые продолжают отправлять на Украину свое вооружение и предоставлять деньги.

«Поэтому, увы, про мир говорить рано. Необходимо, чтобы Украина была повержена. Другого способа ситуацию завершить я пока не вижу», - заключил Пушилин.

Ранее Пушилин заявлял, что нельзя «разбазаривать» территории, которые дорогой ценой достались СССР, и призвал освободить от «киевского режима» всю территорию Украины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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