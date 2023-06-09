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Трампа уведомили о предъявлении новых обвинений

Трамп сообщил, что его вызвали в суд по делу о хранении секретных документов

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Evan Vucci/AP

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о новом судебном преследовании в связи с секретными документами, которые он забрал в свое флоридское поместье Мар-а-Лаго, сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети политика.

«Меня вызвали явиться в федеральный суд Майами во вторник... Никогда не думал, что такое может случиться с бывшим президентом США, который получил намного больше голосов, чем любой действующий президент в истории нашей страны, а сейчас опережает и значительно всех кандидатов, как демократов, так и республиканцев, в опросах перед президентскими выборами 2024 года», — написал Трамп в социальной сети Truth.

Он заявил, что является невиновным по всем семи пунктам, предъявленным ему «большим жюри» — в первую очередь, в связи с нарушениями правил обращения с секретной документацией.

Ранее адвокат бывшего американского президента Дональда Трампа заявил, что против Трампа будет рассматриваться дело о нарушении Закона о шпионаже.

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