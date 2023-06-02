Япония отреагировала на решение США прекратить обмен данными с РФ

Генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что японское правительство внимательно наблюдет за ситуацией, разворачивающейся вокруг Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после решения Вашингтона прекратить обмен данными с Москвой. Об этом Мацуно сообщил на пресс-конференции, передает ТАСС.

По его словам, Токио относится к ДСНВ как к важному документу, который «способствует стратегической стабильности между Соединенными Штатами и Российской Федерацией». Кроме того, Мацуно напомнил, что на саммите «Большой семерки» в японской Хиросиме страны G7 приняли совместный документ, который назывался «Хиросимское видение ядерного разоружения». В нем лидеры «семерки» призвали Россию вернуться к выполнению ДСНВ.

«Мы, как единственная страна, которая подверглась атомной бомбардировке, следим за ситуацией и в то же время с учетом результатов саммита будем действовать в сотрудничестве со странами G7», — сказал он.

Ранее посольство РФ в Вашингтоне сообщило, что заявления американской администрации о невыполнении российской стороной Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не являются реальными причинами кризиса вокруг этих договоренностей.