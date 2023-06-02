Стало известно, кто станет председателем заседания парламента Турции

Первое заседание Великого национального собрания Турции (ВНСТ, парламент) пройдет в пятницу под председательством лидера Партии националистического движения (ПНД) Девлета Бахчели, соратника президента Турции Тайипа Эрдогана по коалиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в высшем законодательном органе республики.

«Депутаты в меджлисе 28-го созыва сегодня принесут присягу. После этого состоится первая сессия под председательством самого старшего парламентария — господина Девлета Бахчели. На субботу в парламенте запланирована присяга господина президента Тайипа Эрдогана», — утверждает собеседник агентства.

Ранее глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун сообщил, что церемония инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана с участием иностранных лидеров и обнародование кабинета министров ожидается в субботу, 3 июня.

Глава управления добавил, что после должна состояться церемония инаугурации, в которой примут участие иностранные лидеры. Также планируется ужин.